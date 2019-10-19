Başkan Asya’dan Muhtarlar Günü Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, köy ve merkez mahalle muhtarlarının gününü tebrik ederek hizmet yolunda başarılar diledi.

Muhtarlığın önemine dikkat çeken Başkan Asya, “Toplumumuzda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimlerin temel ayaklarından biri olan aynı zamanda mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri konumundaki muhtarlık idaresi, yüzyılları aşkın bir süredir görev yapan büyük bir teşkilattır” dedi.

Başkan Asya mesajının devamında ise, “Belediyeler ve vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlarımız, aynı zaman da halkımızın da sesi olmaktadır. Vatandaşlarımız ile bire bir en yakın görüşme ve sorunlarını tespit etme imkânlarına sahip olan muhtarlarımız, bu sorunları ve talepleri yerel yönetimler olarak bizlere ulaştırma görevi de görmektedirler. Muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren bir görevdir. Muhtarlarımız ise, bu zorlu ve büyük özveri gösterilmesi gereken bu görevi de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Muş Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluğun bilincinde olarak çalışma ve projeleri kendilerinin bilgisine sunarak onlardan gelen talep ve önerileri anında değerlendiriyoruz. İstişare kültürünü gelenek haline getirdiğimiz ilimizde muhtarlarımız ile birlikte Muş’un kalkınması ve gelişmesi için elbirliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz. Her ay mutat olarak muhtarlarımız ile yaptığımız istişare toplantılarının yanı sıra her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarımızla buluşmak üzere ‘Halk Buluşmaları’ programını sürdürüyoruz. Bu toplantılarımızı da muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Birlikte yaptığımız hizmetleri yine birlikte halkımızın karşısına çıkarak anlatıyoruz. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerine yer verdi.

MUŞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

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