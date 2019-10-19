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Eğitime Destek Platformu bölgesel toplantısı yapıldı

İHA

Muş’ta Eğitime Destek Platformu tarafından Doğu Anadolu bölgesel toplantısı gerçekleştirildi.
Eğitime destek platformu bölge koordinatörlüğü yapılanmasına geçtikten sonra Türkiye’deki ilk toplantısını Muş’ta gerçekleştirdi. Muş Alparslan Üniversitesi’nin (MŞÜ) ev sahipliğinde İl Koordinasyon Kurulunca gerçekleştirilen toplantıda kaliteli eğiteme dair fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitimin geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı programda konuşan Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, toplantının amacının manevi değerlere ve dinamiklere sahip nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Kendi düşüncesini, kendi karakterini ortaya koyabilen genç, dinamik nesiller yetiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini kaydeden Kocabey, “Bu gün burada Muş İli özelinde toplanıp, ilimizdeki durumumuzu gözden geçirdik ve değerlendirmesini yaptık. Eksik yönlerimiz olduğunu, güzel yönlerin olduğunu, başarılı uygulamaların burada konuştuk” dedi.
“Terörün çözüm noktasının eğitim olduğunu düşünüyorum”
Terörün çözüm noktasının eğitimden geçtiğini anlatan Vali Yardımcısı Kocabey, “Bu coğrafyada hüküm süren, yıllarca devletimizin uğraştığı sorunlarımız var; en büyük sorunlardan biride terörle mücadele. Terör konusu eğer bu bölgede gündemimizde kalkmış olsaydı bu gün burada çok daha farklı bir coğrafyayla, çok daha farklı bir gelecekle, gençlerle, nesillerle muhatap oluyor olacaktık. Tabi ki teröründe çözüm noktasının eğitim olduğunu düşünüyorum. Terör gibi anarşinin, suç oranının yüksek olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi veya iki tanesinin; birinin cehalet diğerinin fakirlik, yokluk olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla iki hususunda çözüm noktası bu gibi toplantıların bu ve benzeri kardeşlerimizin yapmış olduğu faaliyetleriyle başarılı sonuçlar elde edilerek çözülebileceğini düşünüyoruz. İnşallah bu toplantıların hem memleketimize hem de Muş özelinde ilimize faydalı olmasını ve gençlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Toplantıda, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı’da eğitim üzerine birer konuşma gerçekleştirdi.
Toplantıya; Platform Türkiye Koordinatörü Zeynel Önal, Bölge Koordinatörü Av. Kadir Köstekçi, Eğitime Destek Platformu Muş Koordinatörü Davut Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın Şanda, KADEM Başkanı Keziban Mergen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Gezen ve kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

MUŞ

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:58
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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