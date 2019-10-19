ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu

İHA

Muş Aile Destek Merkezi ADEM) bünyesinde açılan kuaför kursuna katılan ve kursu başarıyla tamamlayan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM sayesinde hem psikolojik sorunlarını yendi hem de kendi işinin patronu oldu.
Muş’ta yaşayan ve psikolojik sorunları olan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM merkezindeki katıldığı kuaför kursunu başarıyla tamamlayarak kendi kuaför salonunu açtı. Uzun süredir psikolojik sorunla mücadele ettiğini anlatan Havva Akın, kursla tanışmadan önce çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. 1,5 sene boyunca bir odadan çıkmadığını kaydeden Akın, “3 sene oyunca psikolojik tedavi gördüm, ilaç kullandım. ADEM kursuna doktorum beni yönlendirdi. Çok sosyal biri olmama rağmen insanlardan sürekli kaçıyordum. Konuştuğum tek kişi vardı o da; doktorum ve çocuklarım. Çocuklarımla da sadece istedikleri şeyleri karşılamak için cevap verirdim. Onların işlerini görüp tekrar odaya geçerdim. ADEM kursuna geçtikten sonra çok önemli gelişmeler oldu hayatımda. Şu anda herkesle konuşabiliyorum, hiç gülmezdim. Kursa ilk gittiğim zamanlarda sürekli susardım. İlaç kullanırdım ve sarhoş bir şekilde köşede otururdum. Zamanla bu ilaçları da bıraktım. 5 aydır hiç ilaç kullanmıyorum. Şu anda kendi imkanlarımla iş yerimi açtım ve çocuklarıma da bakabiliyorum. Hayatım her türlü düzene girdi. Bunun içinde kurs müdürüne, hocalara ve arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

MUŞ

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitime Destek Platformu bölgesel toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Eğitime Destek Platformu bölgesel toplantısı yapıldı
Başkan Asya’dan Muhtarlar Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Muhtarlar Günü Mesajı
Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muş’ta Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Mehmetçiğimiz orada varlık göstererek, dirayet ve cesaretle küresel oyunu bozmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muş’ta Memur - ...
Muş’tan ‘Barış Pınarı Harekatı’na kortejli destek
YEREL HABERLER Muş’tan ‘Barış Pınarı Harekatı’na kortejli destek
Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Kardeşlik Platformu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı'na ...
Ordu'dan Muş'a yardım eli
YEREL HABERLER Ordu'dan Muş'a yardım eli
Varto’da 30 kişi işe alındı
YEREL HABERLER Varto’da 30 kişi işe alındı
Muş'ta istihdamda büyük artış
YEREL HABERLER Muş'ta istihdamda büyük artış
Muş'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Muş'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme ...
Vali Gündüzöz ve güvenlik güçlerinden ‘Barış Pınarı’ gazisine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz ve güvenlik güçlerinden ‘Barış Pınarı’ ...
Muş’un çehresi üstyapı çalışmalarıyla değişiyor
YEREL HABERLER Muş’un çehresi üstyapı çalışmalarıyla değişiyor
Muş’ta tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta tefecilik operasyonu
Minik yüreklerden Mehmetçik’e destek Okul bahçesinde bir araya gelen minik öğrenciler, ‘Komando Andı’nı okuyarak Mehmetçik’e selam gönderdi
YEREL HABERLER Minik yüreklerden Mehmetçik’e destek Okul bahçesinde ...
Başkan Asya: “Yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp döşenmesi teknik olarak mümkün değildi”
YEREL HABERLER Başkan Asya: “Yeraltı hatlarının aynı anda kazılıp ...
Bulanık polisi öğrencileri kütüphaneyle buluşturdu
YEREL HABERLER Bulanık polisi öğrencileri kütüphaneyle buluşturdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X