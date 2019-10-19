ADEM kursuyla sorunlarını yendi, işinin patronu oldu

Muş Aile Destek Merkezi ADEM) bünyesinde açılan kuaför kursuna katılan ve kursu başarıyla tamamlayan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM sayesinde hem psikolojik sorunlarını yendi hem de kendi işinin patronu oldu.

Muş’ta yaşayan ve psikolojik sorunları olan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Hava Akın, ADEM merkezindeki katıldığı kuaför kursunu başarıyla tamamlayarak kendi kuaför salonunu açtı. Uzun süredir psikolojik sorunla mücadele ettiğini anlatan Havva Akın, kursla tanışmadan önce çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. 1,5 sene boyunca bir odadan çıkmadığını kaydeden Akın, “3 sene oyunca psikolojik tedavi gördüm, ilaç kullandım. ADEM kursuna doktorum beni yönlendirdi. Çok sosyal biri olmama rağmen insanlardan sürekli kaçıyordum. Konuştuğum tek kişi vardı o da; doktorum ve çocuklarım. Çocuklarımla da sadece istedikleri şeyleri karşılamak için cevap verirdim. Onların işlerini görüp tekrar odaya geçerdim. ADEM kursuna geçtikten sonra çok önemli gelişmeler oldu hayatımda. Şu anda herkesle konuşabiliyorum, hiç gülmezdim. Kursa ilk gittiğim zamanlarda sürekli susardım. İlaç kullanırdım ve sarhoş bir şekilde köşede otururdum. Zamanla bu ilaçları da bıraktım. 5 aydır hiç ilaç kullanmıyorum. Şu anda kendi imkanlarımla iş yerimi açtım ve çocuklarıma da bakabiliyorum. Hayatım her türlü düzene girdi. Bunun içinde kurs müdürüne, hocalara ve arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

MUŞ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:39

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.