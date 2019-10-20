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Muş Valisi Gündüzöz Varto’da

İHA

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Muş Valisi Gündüzöz Varto’da

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.
Varto Emniyet Müdürlüğüne ait inşaat binasında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Doç.Dr. İlker Gündüzöz’ü; Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan ve kurum müdürleri karşıladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında Kaymakam Avcı ve Emniyet Müdür Vekili Meydan’dan bilgi alan Vali Gündüzöz, incelemelerde bulunmak üzere inşaat alanına geçti.
Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte inşaatta incelemelerde bulunduktan sonra il merkezine geçmek üzere ilçeden ayrıldı.

MUŞ

20 Ekim 2019 Pazar

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