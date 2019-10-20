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Muş’ta sel felaketi 4 ev ve 2 ahır zarar görürken, sele kapılan 3 kişi de yaralandı

İHA

Muş’ta meydana gelen selde 4 ev ve 2 ahır zarar görürken, sele kapılan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dilimli köyünde dün akşam şiddetli yağışın yol açtığı selde 4 ev ve 2 ahır sular altında kalırken, 1 ev de tamamen kullanılamaz hale geldi. Durumu haber alan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri çalışma başlattı. Sele kapılan ve ayağı iki yerden kırılan Sadi Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evi sular altında kalan köy sakinlerinden 5 çocuk annesi Fadime Dora, evinin tamamının sular altında kaldığını ve barınacak bir yerinin olmadığını söyledi. Selden canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Dora, “Dün gece saatlerinde sele uğradık, bir afet yaşadık. Eşyalarımızın tamamı çamur altında ve kullanılmaz halde. Önümüz kış olduğu için kalabileceğimiz bir barınak yok. Devletimizden yardım istiyoruz. Samanımızın tamamı da sular altında kaldı. O samanlarımızı kış aylarında hayvanlarımıza veriyorduk. Mecburen hayvanların yemi için de bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yetkililerden bir çözüm istiyoruz” dedi.
Dün gece selin meydana geldiğini ve kardeşinin iki yerden ayağının kırıldığını ifade eden Ali Bozkut ise, “Dün gece yağmur yağdı ve sonra sel oldu. Kardeşimle çocukları kurtarmaya çalışırken ben ve kardeşim sele kapıldık. Kardeşimin o sırada ayağı kırıldı. Köye ambulans gelip kendisini hastaneye götürdü. Çok şükür can kaybı yok, ama yaralımız var” diye konuştu.
Dün gece büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Dilimli Köyü Muhtarı Nizamettin Subaşı, “Ev ve ahırlarımız hasar gördü. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, ama köy içi hasarımız var. Afet sırasında sabaha kadar bizlere burada destek veren jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerine teşekkür ederiz. Selden dolayı 3 yaralımız var. Bir vatandaşımızın iki yerden ayağı kırılırken, 2 vatandaşımız ise tedavilerinin ardından evlerine getirildi ve durumları iyi” ifadelerini kullandı.

MUŞ

20 Ekim 2019 Pazar

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