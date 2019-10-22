Kaymakamı İlidi’den belde ve köy ziyareti

– Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi; Erentepe, Mollakent, Yemişen köyleri ile Uzgörür beldesini ziyaret ederek vatandaşlarla biraya geldi.

Kaymakam Mehmet İlidi, beraberindeki Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ile vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerdeki sorunların tespiti ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren İlidi, köy muhtarlarından bilgiler alarak, köy sakinleriyle sohbette etme imkanı buldu. Eksiklerin giderilmesi için imkanları dahilinde destek sunacaklarını söyleyen İlidi, "Köyleri ziyaret ederek vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte köy ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaç duyulan kamu yatırımlarını takip ediyoruz. Bu şekilde daha sağlıklı hizmet veriyoruz. Amacımız, devletin hizmetlerini vatandaşın kapısının önüne kadar götürmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kaymakam İlidi ve beraberindekiler, Uzgörür beldesini de ziyaret ederek Belde Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu ile beraber Üzgörür Taşı imalatçılarını ziyaret etti. Başkandan Üzgörür Taşı ve belde hakkında bilgi alan İlidi, çocukların durumunu, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla yakından ilgilenen Kaymakam İlidi, daha sonra ilçe merkezine döndü.

MUŞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

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