Şehit Abay gözyaşları arasında toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Abay gözyaşları arasında toprağa verildi

İHA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Abay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Abay gözyaşları arasında toprağa verildi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Abay, memleketi Muş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28) için Karaağaçlı Belde Belediyesi önünde tören düzenlendi. Şehit Abay'ın özgeçmişi okunarak, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından omuzlanan Şehit Abay’ın naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Düzenlenen törene Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, şehidin ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUŞ

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:01
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı
YEREL HABERLER Şehit eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı
Vartolu iş adamından öğrencilere kitap desteği
YEREL HABERLER Vartolu iş adamından öğrencilere kitap desteği
Varto’da balıkçılar sezonu açtı
YEREL HABERLER Varto’da balıkçılar sezonu açtı
Kaymakamı İlidi’den belde ve köy ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakamı İlidi’den belde ve köy ziyareti
Cami ve cemevlerine yangın söndürme tüpü bağışı
YEREL HABERLER Cami ve cemevlerine yangın söndürme tüpü bağışı
Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yük treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 2 yaralı
Muş'ta tren kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Muş'ta tren kazası: 2 yaralı
Varto’daki cami ve cem evlerine yangın tüpü
YEREL HABERLER Varto’daki cami ve cem evlerine yangın tüpü
Muş’ta sel felaketi 4 ev ve 2 ahır zarar görürken, sele kapılan 3 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Muş’ta sel felaketi 4 ev ve 2 ahır zarar görürken, ...
Muş’ta '15 günlük' yasaklama
YEREL HABERLER Muş’ta '15 günlük' yasaklama
Muş Valisi Gündüzöz Varto’da
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz Varto’da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X