Şehit Abay gözyaşları arasında toprağa verildi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meskun mahalde acil şarjör değişikliği eğitimi sırasında silahından çıkan kurşunla şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Abay, memleketi Muş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28) için Karaağaçlı Belde Belediyesi önünde tören düzenlendi. Şehit Abay'ın özgeçmişi okunarak, cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından omuzlanan Şehit Abay’ın naaşı, belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzenlenen törene Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, şehidin ailesi ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MUŞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:35

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.