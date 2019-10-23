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Göçerlerin zorlu yolculuğu

İHA

Göçerlerin zorlu yolculuğu

Muş’ta yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yaylalara gelen göçerler, Güneydoğu illerine dönmeye başladı.
Yaz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden hayvanlarını otlatabilmek için Muş’un yaylalarına gelen göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte zorlu yolculuğa başladı. Eşya ve ailelerini araçlarla gönderen göçerler, binlerce hayvandan oluşan sürülerle yaklaşık 2,5 ay süren zorlu ve meşakkatli yolculuğa başladı.
İlkbahar mevsiminde Muş’un Varto ve Erzurum’un Karayazı yaylalarına geldiklerini belirten Ömer Baksak, "Şimdi dönme zamanı, sonbahardayız. Burada 3 ay kaldık, yaklaşık 30 gün önce yola çıktık ve dönüyoruz. Bundan sonrada 40 günlük zorlu ve meşakkatli yolculuğumuzun ardından Batman’a hayırlısı ile ulaşacağız. Yolculuk epey zor ama bizim de işimiz bu olduğu için alıştık. Kış sezonu başladığı için oraya gideceğiz. Yolumuz uzun olduğu için aile ve eşyalarımızı kamyonlarla gönderdik. Doğu Anadolu Bölgesi, hayvan yetiştiriciliği açısından huzurlu ve sağlıklı olduğu için burayı tercih ediyoruz. Bölge, hayvancılık açısından çok iyi. Burada sağlıklı hayvan yetiştiriliyor. Yaklaşık 20 yıldır sürekli geliyoruz” dedi.
Çoban Reşit Ateş ise Erzurum’un Karayazı ilçesindeki yayladan dönüş yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “Yaklaşık 2,5 ay hayvanlarımızı otlatarak memleketimize götürüyoruz. Aile ve eşyalarımızı önceden araçlarla gönderdik. Bölgenin havası hayvanların gelişmesi açısından iyi olduğu için her yıl yaz mevsimini burada geçiriyoruz. Burada son bahara kadar kaldık. Soğukların başlamasıyla tekrar memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

MUŞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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