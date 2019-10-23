Kaymakam İlidi’den devlet hastanesine ziyaret

– Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, beraberindeki Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ile hasta ve yakınlarını ziyaret ederek yakından ilgilendi. Sorumlu doktor ve hemşirelerden tedavileri hakkında bilgi aldıktan sonra ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet İlidi, şikayetleri de dinledi. Hasta ve hasta yakınlarının genelde hastane ve hastane personelinden memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine Kaymakam İlidi, yönetime ve çalışanlara teşekkür etti.

Hastane ziyaretinden sonra Bulanık Kaymakamı İlidi ve İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Başhekim Arslan’dan hastane hakkında bilgi aldı.

MUŞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:33

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.