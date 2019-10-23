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Kaymakam İlidi’den devlet hastanesine ziyaret

İHA

– Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaymakam İlidi’den devlet hastanesine ziyaret

– Muş’un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, beraberindeki Bulanık İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi ve Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ile hasta ve yakınlarını ziyaret ederek yakından ilgilendi. Sorumlu doktor ve hemşirelerden tedavileri hakkında bilgi aldıktan sonra ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet İlidi, şikayetleri de dinledi. Hasta ve hasta yakınlarının genelde hastane ve hastane personelinden memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine Kaymakam İlidi, yönetime ve çalışanlara teşekkür etti.
Hastane ziyaretinden sonra Bulanık Kaymakamı İlidi ve İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Başhekim Arslan’dan hastane hakkında bilgi aldı.

MUŞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

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