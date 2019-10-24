Muş’ta lahana hasadı başladı 3 bin dekar alanda ekilen lahanada 10 bin ton mahsul bekleniyor

Muş’ta 3 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ve 10 bin ton mahsul elde edilmesi beklenen lahananın hasadına başlandı.

Muş merkeze bağlı Çiriş Mahallesi’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, lahana hasadına başladı. İl genelinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılan lahanada 10 bin ton ürün elde edilmesi hedeflenirken, kentin ekonomisine yaklaşık 7 milyon TL girdi bekleniyor. Hasadı yapılan lahanalar kamyon ve pikaplarla Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van'a gönderiliyor.

20 dönüm alanda lahana ekimi yaptığını ifade eden Celal Baran, “20 dönüm alanda lahana ektim ve 80 ton mahsul elde etmeyi hedefliyorum. Bu ürünleri Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van illerine gönderiyoruz. Bu sene bu mahsulleri maliyetin altında satıyoruz. Şu anda ilk hasadı yapıyoruz ve ilk kesime rağmen lahana para etmiyor. Köyün geçim kaynağı da lahanadır” dedi.

Tarlada kamyonetlere lahana yükleyen işçilerden Yaşar Çanga ise “Lahana yükleme işinde çalışıyorum. Sonbahar geldiği için Muş’ta da iş bulmakta sıkıntı yaşadığımızdan lahana yükleyerek geçimimizi sağlıyoruz. Sonbahar aylarında iş olmadığı için biz de mecburiyetten tarlalarda çalışıyoruz. Günde 34 araca lahana yüklüyoruz. Burası bizim ekmek kapımız, buradan geçimimizi sağlayarak ailemize bakıyoruz” diye konuştu.

MUŞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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