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Başkan Asya: “Küçük dokunuşlarla büyük sorunları ortadan kaldırıyoruz”

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yol açma çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Asya, "Şehir merkezinde bugüne kadar birçok çıkmaz sokak sorununu giderdik. Bu tür küçük dokunuşlarla yıllardır sıkıntısı çekilen büyük sorunları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Başkan Asya: “Küçük dokunuşlarla büyük sorunları ortadan kaldırıyoruz”

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yol açma çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Asya, “Şehir merkezinde bugüne kadar birçok çıkmaz sokak sorununu giderdik. Bu tür küçük dokunuşlarla yıllardır sıkıntısı çekilen büyük sorunları ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Muş Belediyesi, yürüttüğü mevcut projelerin yanı sıra yeni yol açma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Saray Mahallesi 239. Sokak ile 241. Sokak arasındaki bağlantı yolunu açmaya başladı. ‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, yerleşim alanlarındaki kapalı imar yollarını açmaya devam ediyor. Bir yandan yer altı hatlarının değişimini yapan, diğer yandan mevcut yolları tamamen yenileyen Muş Belediyesi, yıllarca çıkmaz sokak konumundaki imar yollarını da açarak ulaşım ağını genişletiyor. Belediye yeni açtığı yollarla çağdaş ve düzenli şehirleşmenin altyapısını inşa ediyor.
Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi’nde yürütülen yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Asya, mahalle sakinleri ile hasbihal etti. Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Mahallelerimizdeki yol bakım ve onarım çalışmalarımızla birlikte imar planımıza göre yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Ayrıca yerleşim alanları içerisinde uzun yıllar çıkmaz sokak olarak bilinen birçok imar yolunu da açarak ulaşım ağını genişletiyoruz. Yapılaşmanın yoğun olmadığı bölgelerde de yeni yol açma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü buralarda yapacağımız çalışmalarla çarpık ve düzensiz yapılaşmanın önüne geçiyoruz. Yeni yol açma konusunda bugüne kadar ciddi bir mesafe kat ettik. Birçok mahallemizde alternatif yollar açarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda bugün de Saray Mahallesi’nde iki sokağı birbirine bağlayan kapalı yolu açmak için çalışma başlattık. Yol açma çalışmalarının tamamlanması ile bu bağlantı yolunu da asfalt kaplayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

MUŞ

24 Ekim 2019 Perşembe

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