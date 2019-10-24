Muş Belediyesinden asfalt çalışması

Muş Belediyesi tarafından Saray Mahallesi’nde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen cadde ve sokakların üst yapı çalışmalarına başlandı.

Yoğun bir çalışma sezonu geçiren Muş Belediyesi, üst yapı kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak altyapı döşemelerinin büyük bir kısmının tamamlandığı Muş’un en büyük mahallelerinden biri olan Saray Mahallesi’nde asfalt ve kaldırım çalışmasını başlattı. Şehir merkezindeki çalışma alanlarını gezen Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi’nde yürütülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı mahalle sakinleri ile hasbıhal ederek yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Başkan Feyat Asya, vatandaşların mağdur edilmemesi için faaliyetlerin titizlikle yürütülmesini istedi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Verimli bir çalışma sezonu geçiriyoruz. Bir yandan ilimizin altyapı döşemelerini yenilerken, diğer yandan tahrip olan ve ihtiyaca cevap vermeyen üst yapıları da yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıllardan söylediğimiz gibi sağlam bir altyapının ardından yapılan üst yapı uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. Bu kapsamda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenilendiği, parsel bağlantılarının yapıldığı mahallelerimizin asfalt ve kaldırımını yapıyoruz. Bugün de Saray Mahallemizin yer altı döşemeleri tamamlanan yollarını ve kaldırımlarını yapıyoruz. Yapacağımız üst yapı çalışmaları ile yaşanan sıkıntıları telafi edeceğimizi beyan ettik. Allah’a şükürler olsun ki söylediğimiz gibi ilimizi mahalle mahalle güzelleştirerek, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltiyoruz. Bizlere güvenen ve sıkıntılara bizlerle beraber göğüs geren tüm hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarken, onların kaliteli hizmetlerle buluşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Saray Mahallesi Muhtarı Kerem Asi, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri Başkan Asya’ya eşlik etti.

MUŞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

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