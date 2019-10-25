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Domatesi elinde kalan üretici, çareyi salça yapmakta buldu

İHA

Muş’ta 7 dekar alanda yerli domates ekimi yapan çiftçi, 70 ton domatesi elinde kalınca çareyi salça yapmakta buldu.
Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi’nde domates ekimi yapan çiftçi, ürettiği ürüne pazar bulamayınca elinde kalan ürünleri salçaya dönüştürdü. Kayseri’den getirttiği salça makinesiyle üretime başlayan Cüneyt Uçkun, Muş’taki büyük esnafların yerli ürünleri almamasından yakındı. 70 ton domatesten yaklaşık 2 ton salça bekleyen çiftçi Uçkun, domates salçasının da elinde kalmasından endişe ediyor.
Bu sene ürettiği ürünlerin elinde kaldığını ifade eden Uçkun, “Elimizde kalan domatesleri salçaya dönüştürüyoruz. İnşallah salça da elimizde kalmaz. 7 dönüm alanda domates ektim ve buradan 70 ton domates elde ettim. Bunların tamamı elimde kaldı, hiç satamadım. Bu domatesleri salçaya dönüştürüp satacağım ve böylelikle ülkeye bir katkımız olacak. Bu yıl ürün bol olduğu için satılmadı. Çiftçiler olarak mağduruz. 70 ton domatesten, salçalık olmayan domates olduğu için 2 ton salça bekliyoruz. Biz bu domatesleri satmak için üretmiştik. Satılmayınca da salça yapmak zorunda kaldım. Kayseri’ye gidip 3 bin 500 TL karşılığında makine aldım ve Muş’a getirdim” dedi.

“Esnaflarımız Muş’un kendi ürününü tüketsin”
Esnafların, çiftçiden yerli ürün alması çağrısında bulunan Uçkun, “Muş’un büyük esnafları var, manavları var. Muş’un kendi malını tüketseler, çiftçi bu kadar mağdur olmaz. Domateslerimizin tamamı organiktir” ifadelerini kullandı.
Cüneyt Uçkun’un gelini genç kadın girişimci Fatma Uçkun da domates işi ile uğraştıklarını kaydederek, “7 dönümlük domates tarlamızı ektik. 70 ton domatesimiz elimizde kaldı. Bizde bunu değerlendirmek için domates salçasına başladık. Hem malımız ziyan olmasın hem de bize katkısı olsun istedik. Bu elimizde olan ürünleri değerlendirmemiz lazım. Şu anda doğal olarak ev salçasını kimse yapmıyor. Domateslerimizi tarlamızdan topluyoruz, römorklarla getirip temizliyoruz. Burada ürünleri yıkayıp, ayıklayıp salma makinesinden çekiyoruz. Torbalara doldurup 23 gün süzülmeye bırakıyoruz. Süzüldükten sonra kazanlarımıza boşaltıyoruz, 34 saat kaynama süresi var. Kaynadıktan sonra tuzunu ve yağını ilave ediyoruz. Bu işlem bittikten sonra salçamızı soğutup bidonlara dolduruyoruz. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla salçamız satışa hazır hale gelmiş oluyor. Bizde elimizde kalan malı ancak böyle değerlendirme yolu bulduk. Zor bir çalışma yapıyoruz, 45 günlük bir aşama oluyor. Kolay ekmek kazanılmıyor. Eskiden daha zordu, elimizde sıkıyorduk, elimizde yapıyorduk, şu an biraz daha kolaylaşmış. Yine de diğer aşamalar çok zor” diye konuştu.

MUŞ

25 Ekim 2019 Cuma

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