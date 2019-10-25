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Başkan Asya, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Asya, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.
5 yılı aşkın süredir istişare toplantılarını gelenek haline getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, bu yönetim anlayışını sürdürüyor. Bu kapsamda her ay mutat olarak mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Asya, olası sorunları çözüme kavuşturuyor. Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süne’nin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Asya, davete icabetlerinden dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Yoğun bir çalışma sezonu geçiriyoruz. Meşakkatli bir sürecin içindeyken geldiğimiz nokta iyi bir noktadır. Bu yıl çalışmalarımızı başlatırken toz, duman, su kesintileri gibi yaşanabilecek tüm sıkıntıları göze alarak harekete geçtik. Bu yıl yollardaki kazılardan ve su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımızı rahatsız ettiğimizin farkındayız. Ancak bu yıl tüm sıkıntılara birlikte göğüs germemiz gerekiyordu. Gelecek yıllar artık üstyapı ağırlıklı çalışmalar yapmak için buna katlanmamız gerekiyordu. Hatta 60 bin ton asfalt sermek için ihale yaptık. Maalesef bizden kaynaklanmayan kurumun zararına olan bazı olumsuzluklardan dolayı ihaleyi iptal ettik. Kendi şahsi bütçemizi nasıl titizlikle kullanıyorsak bizlere emanet edilen kamu kaynaklarını da o şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Kurumun menfaatlerini düşündüğümüzden ihalenin iptal edilmesi ile kendi asfalt plentimizi devre soktuk. İstasyon Caddesi’nin aşınmasından altyapısı tamamlanan birçok mahallemizin yollarını bu şekilde asfaltlayarak hizmete sunduk. Altyapı çalışmalarından dolayı tahribatlar meydana gelirken sizlerin ve halkımızın desteğini ve sabrını hep gördük. Bu vesile ile hepinizin şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Aynı şekilde üstyapı çalışmaları ile yolları yenilediğimizde yine sizlerle birlikte bu güzelliği paylaştık. Mahallelerin seçilmiş temsilcileri olarak sizlerle hep bir uyum ve işbirliği içinde olduk. Sorunları birlikte çözeceğimizi düşünerek sizinle bağımızı koparmadık, Allah’ın izniyle koparmayacağız da. Şu anda şehrin hemen hemen her tarafında adeta bir seferberlik ruhu ile çalışıyoruz. Yağışlar başlamadan bir yandan kazılan yolların altyapısını tamamlamayı, diğer yandan o yolların çamurlaşmadan asfaltını sermeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla birbirimize karşılıklı destek ihtiyacımız var. İnşallah birlikte muvaffak oluruz. Rabbim bizleri hizmet yolunda mahcup etmesin” dedi.
Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle muhtarlarının sorularını yanıtladı.

MUŞ

25 Ekim 2019 Cuma

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