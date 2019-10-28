Başkan Asya’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Vatanın istiklalini ve istikbalini daima candan aziz bilen milletimiz, 96 yıl önce memleketi işgal altından kurtarmak için üstün fedakarlık ve azimle mücadele etmiş ve bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanmıştır" dedi.

Bulunduğu coğrafyanın jeopolitik önemine bağlı olarak pek çok zorlukla karşılaşan Cumhuriyet'in, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile bu zorluklar karşısında yılmadan mücadele ettiği ve "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefini hiçbir zaman kaybetmediğinin altını çizen Başkan Asya, "Dün olduğu gibi bugün de kederde ve kıvançta hep birlikte, omuz omuza hareket eden asil milletimiz, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bağımsızlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkarak karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan, Sarıkamış'ta geri dönmeyi düşünmeyen ruh, bugün hala diridir ve ülkemizi her alanda muzaffer ve muvaffak kılmanın davasını sürmektedir. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı demokrasidir, millet iradesinin yönetime yansımasıdır. Milletimizin huzuru, mutluluğu için cumhur iradesine, hukuka, adalete sadakatle sahip çıkacağız. Dünyanın gıpta ile baktığı memleketimizde, gençlerimizle el ele vererek çok daha aydınlık yarınları birlikte kuracağız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 96. yılını yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

MUŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.