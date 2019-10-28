Koca yürekli öğrenciler “Çocuk Evleri” sitesinin duvarlarını rengarenk boyadı 63 metre uzunluğundaki duvar, sosyal içerikli resimlerle süslendi Türk bayrağını duvara işleyen öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi

Muş’taki Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören öğrenciler, Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinin 63 metre uzunluğundaki ihata duvarına sosyal içerikli figürler işleyerek onların hayal dünyasını yansıttılar.

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesinin ihata duvarı, 50 öğrenci tarafından sosyal resimler içeren Tarihi Murat Köprüsü, aile, yaşam, doğa, tarih, kültür ve Türk bayrağına selam duran çocuğun resminin de yer aldığı birçok eserle süslendi. Çocuk evleri sitesinde kalan çocukların boş duvara bakmaması için gecegündüz çalışan öğrenciler, hem gönülleri fethetti hem de çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen ve çocuklara teşekkür eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, çocuk evleri sitesinin bitişiğinde bulunan polis noktası ihata duvarına değerler eğitimi ve çocukların dünyasını yansıtan, kentin tarihi bölgelerini yansıtan figürlerin çizilmesi amacıyla Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin büyük katkısıyla başlatılan çalışmanın 4 gün süreceğini ifade etti. 50 öğrencinin duvarda boya çalışması yaptığını kaydeden Aksoy, “Burada hem çocuk dünyası yansıtılacak hem önemli mesajlar içerecek hem de ilimizin tarihi Murat Köprüsü’nden tutun lalesine kadar birçok figürü içerecektir. Bir çocuğun dünyasını yansıtmak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kendi çalışma alanları içerisinde bulunan çocuklara özgü yaşam tarzını ve çocukları daha çok ekranla değil sanatla, akranla buluşturma amacı güden bu çalışmamızda amaç; çocuklarımızın psikososyal dünyasına inmek ve onların haklarını içeren birçok figürü duvarlarımıza yansıtarak çevremizi, bulunduğumuz çocuk evleri sitemizi daha da güzelleştirmektir. Burada çocuklarımız bir mesajda vermiş oldu. Burada Barış Pınarı Harekatı’na selam babında Türk bayrağımız ve bayrağa selam duran çocuğumuz var ve bu da çok anlamlı oldu. Çocuklarımızın ne kadar büyük bir milli, manevi değerler içerisinde yetiştiğini gösteriyor. Demek ki; geleceğimiz teminat altına alınıyor, hem sanatla buluşuyor hem tarihini önemsiyor hem de haklarını yansıtıyor. Bu anlamda amacımıza ulaşmış oluyoruz. Duvarımız 63 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde olup toplamda 196 metrekareyi içermektedir” dedi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Seher Çelik de, “Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden geliyoruz. Amacımız; çocukların bomboş bir duvara bakmamasını sağlamak, hayallerini daha güçlendirmek ve yeni nesillere daha iyi örnek olabilmek. Burada sosyal içerikli resimler yapıyoruz; çocukları anlatan, bizi anlatan yeni nesillere örnek olabilecek resimler yapıyoruz” diye konuştu.

Resim çalışmasını tamamlayan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe de selam gönderdi.

MUŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.