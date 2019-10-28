Varto’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

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Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Avcı tarafından sunulan çelengin ardından, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, programa katılanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

MUŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

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