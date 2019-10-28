Vali Gündüzöz’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “Türkiye Cumhuriyeti; her türlü şer odağının çabalarına rağmen, önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, uygar dünyanın bir üyesi olma yolunda kararlı mücadelesini sürdürecektir” dedi.

Vali Gündüzöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bugün, aziz Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakârlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle politik, stratejik ve ekonomik cazibeye sahiptir. Bu durum dış mihrakların binlerce yıldır bu topraklar üzerinde oyunlar oynamalarına, planlar yapmalarına neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti; her türlü şer odağının çabalarına rağmen, önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, uygar dünyanın bir üyesi olma yolunda kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanmasını sağlayan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

MUŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.