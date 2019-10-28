Emniyet Müdürü Şahin göreve başladı

Muş’un Varto ilçesine atanan Emniyet Müdürü Serkan Şahin göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas’ın emekli olmasından dolayı ilçeye atanan Emniyet Müdürü Serkan Şahin göreve başladı. Serkan Şahin, devraldıkları çıtayı daha yükseğe çıkaracaklarını belirtti. Daha önceden Muş ilinde görev yaptığını hatırlatan Şahin, "Görevim sırasında Varto'ya gelmek kısmet olmuştu. İlçenin sorunlarını daha önceki arkadaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda çözmeye çalışacağız. Amacımız Varto halkına, Vartolu kardeşlerimize ayrım yapmaksızın en iyi ve en hızlı şekilde güvenlik hizmetini sağlamaktır. Daha güvenli bir Varto için tüm Vartoluların desteklerini beklemekteyiz. Güvenlik güçlerimizin olaylara en kısa sürede ve zamanında müdahale edebilmeleri amacıyla vatandaşlarımızın tanık oldukları olayları anında 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini ve görevlilerimize gördüklerini eksiksiz olarak aktarmalarını istiyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı sadece işleri olduğunda değil, her zaman emniyet müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.

MUŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

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