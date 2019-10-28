Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi olan sığınak imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi olan sığınak imha edildi

DHA

MUŞ kırsalında, içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan, teröristlere ait sığınak, imha edildi.

MUŞ kırsalında, içerisi naylonla kaplı, zemini ahşap döşeli, tuvaleti, havalandırması ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ızgara sistemi bulunan, teröristlere ait sığınak, imha edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre önce yakalanan PKK'lı terörist 'Koçer Bandoz' kod adlı Yusuf Demir'in ifadesi doğrultusunda 26 Ekim günü Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık'ın ismi verilen operasyon düzenledi. Şenyayla bölgesinde jandarma ekiplerinin kırsalda yaptıkları çalışma sonucu 50 metrekare genişliğinde bir sığınak tespit edildi. Sığınakta, mutfak, tuvalet, su toplama yeri, yatma bölümü, havalandırma ve yağmur suyu drenajını sağlamak için ahşap ızgara sistemi bulunduğu belirlendi. Bol miktarda gıda ve yaşam maddesi ele geçirilen sığınak, jandarma tarafından imha edildi.
DİĞER SIĞINAKTA DA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Jandarma ekipleri 27 Ekim günü devam ettirdiği operasyonlarda da bir sığınak buldu. İçerisi naylonlarla kaplı sığınakta Bixi marka makineli tüfek, Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 5 el bombası ve silahlara ait bol miktarda fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, bu sığınak da imha edildi.

MUŞ

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:07
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta PKK’ya ait sığınak ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş’ta PKK’ya ait sığınak ele geçirildi
Emniyet Müdürü Şahin göreve başladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Şahin göreve başladı
PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Vali Gündüzöz’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Varto’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Varto’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Koca yürekli öğrenciler “Çocuk Evleri” sitesinin duvarlarını rengarenk boyadı 63 metre uzunluğundaki duvar, sosyal içerikli resimlerle süslendi Türk bayrağını duvara işleyen öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi
YEREL HABERLER Koca yürekli öğrenciler “Çocuk Evleri” sitesinin ...
Başkan Asya’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
Muşlu çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Muşlu çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan ...
Hasköy Kaymakamı Güneş, okul inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Hasköy Kaymakamı Güneş, okul inşaatında incelemelerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X