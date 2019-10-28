Muş’ta PKK’ya ait sığınak ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne ait 1 adet 5 bölümlü 50 metrekarelik sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019419 operasyonu kapsamında BTÖ mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edildi. Yaklaşık 50 metrekarelik biri mutfak, biri tuvalet, biri su toplama yeri, 2’si yatma yeri olan 5 bölümlü ve 2 girişi ile 6 havalandırma deliği bulunan sığınakta; 10 adet büyük tüp (4’ü dolu), 2 adet küçük tüp (biri dolu), 66 adet pil, 4 kilogram tütün ve 4 paket tütün kağıdı, 6 kilogram toz şeker, 2 kilogram domates salçası, 2 kilogram kuru fasulye, 3 kilogram yağ, 2 kilogram çay, 2 kilogram reçel, 2 kilogram nohut, 1 kilogram sumak, 1 adet 2 gözlü ocak, 1 adet tüplü ekmek saçı, 2 adet tencere, 11 adet metal kaşık, 6 adet metal tabak, 2 adet termos, 2 adet çaydanlık, 1 adet çakmak gazı, 1 adet el feneri, 1 gece feneri, 2 adet yeşil renkli kaban, 1 adet kot pantolon, 7 adet plastik 5’er litrelik bidon, 30 metre su hortumu, 200 metre naylon ip, 2 çift mekap ayakkabı, 1 çift spor ayakkabı, 2 adet leğen, 2 adet çöp kovası, 12 adet boş cam kavanoz, 15 adet cam bardak, 1 adet palaska, 2 paket jilet, 1 kilogram çamaşır deterjanı ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.

MUŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.