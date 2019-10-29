Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’un Varto ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafından tebriklerin kabul edilmesinin ardından kültür merkezinde devam eden programa İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Ertuğrul Avcı, "Tarih boyunca her türlü tehdit ve tehlike karşısında istiklal ve hürriyetini kabul etmiş olan yüce Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde milli kurtuluş mücadelesini büyük acılarla, zorluklarla ve yoklukla, binlerce şehit kanıyla, şanla şerefle kazanmış ve ne kadar yüksek karakterli bir millet olduğumuzu bir kez daha dünyaya ispat etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının bizlere bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Program; okunan şiirler, halk oyunları gösterisi ve oratoryo gösterisinin ardından değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

MUŞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:26

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.