Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya’nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, “Çevremizde ve coğrafyamızda pek çok sıkıntılar var, emperyalist güçler buraları darma duman etmiş durumda. Osmanlı’nın ecdadı barış getirdiği ve barışla yönettiği bu coğrafyalarda menfaat uğruna insanlar can veriyor, vatanından oluyor. Tabi terör örgütlerini destekleyen çeşitli güçler var, kendi amaçları doğrultusunda terör örgütlerini kendi amacına uygun olarak kullanıyorlar. Ama çok şükür ki bugün dünyada Türkiye Cumhuriyeti gibi geçmişi son derece önemli bir miras olarak kullanan ve bu mazlum milletlerin hafızasında yer alan bir büyük devlet var ve onun aziz milleti var” dedi.



“Bu millet naif bir millet, zorluklara göğüs geren bir millet”

Avrupa’da 35 bin göçmen olduğu zaman sistemlerinde kriz yaşandığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Avrupa’da 35 bin tane göçmen oluyor, sistemlerinde kriz oluyor, millet ayaklanıyor. Bugün Türkiye’de 5 milyon düzensiz göçmen var. 3 milyon 600 bini Suriyeli. Bu millet o kadar naif, o kadar ince bir millet ki bunlara sahip çıkıyor. Hiç ses çıkıyor mu? Hainleri bir tarafa koyun. Sonuç itibariyle bu millet her türlü zorluğa dayanabilecek bir kudrette, onun için gücümüz bu. Bizim yakın coğrafyamızda Irak’ı, Suriye’yi, diğer ülkeleri karıştırıyorlar. Amaç ne? Petrole konmak. Amaç ne? Çeşitli maddi menfaatleri elde etmek. Ama bu millet tüm bu zorluklara rağmen yine ayakta ve her türlü zorluğa rağmen de direnci son derece yüksek” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunup, Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu folklor ekibi ve valilik mehteran ekibinin gösterileri sergilendi.

Kutlamalara renk katan folklor gösteri sonunda, oyuncular tarafından Vali İlker Gündüzöz’e Türk bayrağı verildi. Kutlama programı son olarak il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Törene; İl Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Fatih Özder, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenci ve öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

