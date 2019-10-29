Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

– Muş’un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Malazgirt Kaymakamı ve Bulanık Kaymakam Vekili Emre Yalçın'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Bulanık Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Emre Yalçın, “Bağımsızlığımızın ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak, Türk milletinin en önemli görevlerindendir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafında hediyelerin verilmesi ve şiirlerinin okunması ile sona erdi.

MUŞ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:08

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