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Üniversite öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları gezdi

İHA

Üniversite öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları gezdi

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) eğitim gören öğrenciler, Muş Kültürü Derneği tarafından organize edilen “Tarih ve Kültür” gezisi yürüyüşüne katılarak, kentteki tarihi ve kültürel alanları gezme fırsatı buldu.
Muş Kültürü Derneği, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında üniversite öğrencileri için bir program düzenledi. Programda öğrencilere rehberlik eden Turhan Sur ve Ufuk Bayrak, onlara kentteki Ulu Cami, Hacı Şeref Cami, Alaaddin Bey Cami, Müştak Baba Türbesi, tarihi hamamlar, eski Muş evleri, Yıldızlı Han, kiliseler ve birçok tarihi ve kültürel mekanı gezdirerek bilgiler verdiler. Düzenlenen gezi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Kültürü Derneğinden Ufuk Bayrak, Muş Kültürü Derneği olarak geçmişten bugüne tarihi mekanları ve kültürel alanları tanıtmak adına birçok faaliyette bulunduklarını hatırlatarak, “Bugün de onlardan birini icra ettik. Tarihi belediye binamızın, eski vilayet konağımızın önünde toplanıp, oradan Muş’un eski bölgesi dediğimiz kale bölgesine yürüyüş yaptık. Güzergahımız üzerinde tarihi Muş evlerini, han, hamam, kilise, cami, türbe, yatır gibi yerleri dolaştık ve oraları üniversite öğrencilerimize tanıttık. Kale bölgesinde bir çay içerek programımızı sonlandırdık. Faaliyetimizin genel amacı; ilimizdeki tarihi, kültürel varlıkları yerelde ve ulusalda tanıtmaya yönelik. Muş’umuz birçok açıdan derin zenginliğe sahip bir bölge. Bizlerde bu alanların daha iyi işlenebilmesini, yapılarımızın restore edilmesini, daha bir önem verilmesini amaçlıyoruz. Bugün üniversite öğrencilerimizle buradayız. Bize bu programda katkı sunan Tarihi Murat Köprüsü 1071 Park İşletmesi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bir dahaki faaliyetimizi de ilerleyen günlerde yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Muş halkının tarihi yerlerini koruması gerekiyor”
Geziye katılan üniversite öğrencilerinden Merve Turan ise, Muş halkının tarihi yerleri koruması gerektiğini işaret ederek, “Bugün Muş Kültürü Derneğinin üniversite öğrencileri için düzenlediği geziye katıldık. İlk başta buradaki cami, kilise, hamam ve birçok tarihi yerleri gezdik. Gezdiğimiz tüm alanlardan memnun kaldık. Gezimiz, yolların yokuş olmasından dolayı biraz yorucu oldu ama gayet güzel geçti. Küçük bir şehir olmasına rağmen her yeri tarihi olan alanları varmış, onları öğrendik. Ben Akdeniz bölgesinde yaşadığım için Doğu’da bu tarz yerlerin olduğunu bilmiyordum. Bence Muş halkının tarihi yerlerini koruması gerekiyor. Tarihi yapılar tahrip edilmiş, Muş halkının bu konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bu alanların korunması gerekiyor, çünkü tarihimiz bizim değerlerimizdir. İnsanlar tarihlerine bakarak ileriye dönük olmaları gerekir” diye konuştu.

MUŞ

29 Ekim 2019 Salı

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