Derya, Avrupa Şampiyonası'na köyünde hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Derya, Avrupa Şampiyonası'na köyünde hazırlanıyor

DHA

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur (20), Korkut ilçesine bağlı Altınova köyündeki evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenmanla, Lizbon'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor. Azmi ve gayreti ile bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 4 kez Türkiye rekoru kıran milli atlet Kunur, boş zamanlarında annesine yardım edip, hayvanlara bakıyor.

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur (20), Korkut ilçesine bağlı Altınova köyündeki evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda antrenmanla, Lizbon'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyor. Azmi ve gayreti ile bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 4 kez Türkiye rekoru kıran milli atlet Kunur, boş zamanlarında annesine yardım edip, hayvanlara bakıyor.
Korkut ilçesi Altınova beldesinde yaşayan Ali RızaPerişan çiftinin 3 kız 2 erkek çocuğundan 4'üncüsü olan Derya Kunur, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde büyük başarılara imza attı. 8 yılda gençler kategorisinde Türkiye rekoru kıran ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Derya Kunur'un yeni hedefi, Portekiz'in Lizbon kentinde 8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda 6 bin metrede altın madalya almak.
10 YILLIK REKORU KIRDI
Muş'un atletizm pistlerine kazandırdığı Derya Kunur, 8 yıllık spor hayatında 4 rekorun sahibi oldu. 2017'de Bursa'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metre engelliyi 10 dakika, 7 saniye 92 salise ile tamamlayarak ilk rekorunu kıran Kunur, Temmuz 2018'de Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda elemelerde 3 bin metreyi 10 dakika 5 saniye 34 salisede geçerek Türkiye rekorunu yeniledi. Kunur, final yarışında ise 10 dakika 5 saniye 67 saliselik bir sürede 3 bin metre engelliyi tamamladı. Başarılı atlet Ağustos 2018'de Samsun'da düzenlenen kulüpler ligi finalinde ise 2 bin metre engellide 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırdı. Kunur, 2 bin metreyi 6 dakika 35 saniye 67 salise ile tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu.
SANDALYE VE SIRIKLARLA ENGELLİ PARKURU OLUŞTURDU
3 bin metre engelli, kros yarışlarında ise 6 bin metrelik etaplarda yarışan Derya Kunur, Lizbon'daki şampiyonaya Muş Şehir Stadyumu ve Altınova beldesindeki evinin bahçesinde hazırlanıyor. Stadyumda antrenörleri Emel ve Naim Koçlardan ikilisiyle antrenman yaparken evde ise anne Perişan ile abla Elif Kunur en büyük yardımcısı. Sandalyelerin üzerine konulan sırıklarla 3 bin metre engelli parkuru oluşturan Derya, çalışmasını burada sürdürüyor. Antrenmandan arta kalan zamanını besicilik yapan ailesine yardım ederek geçiren Derya, hayvanları yemliyor, bostanda ekilen sebzeleri topluyor.
"EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILMAK"
Beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme yönlendirildiğini söyleyen Derya Kunur, 8 yılda büyük başarılara imza attığını belirtti. Balkanlar ve Avrupa'da düzenlenen yarışmalarda madalyalar kazandığını ifade eden Kunur, 4 kez de rekor kırdığını kaydetti. Portekiz´in başkenti Lizbon´da düzenlenecek olan Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Kunur, "Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. En büyük hedefim ise olimpiyatlara katılıp bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum" dedi.
"AİLEME YARDIMCI OLUYORUM"
Antrenmanların dışında ailesine de yardımcı olduğunu vurgulayan Kunur, "Muş Üniversitesi'nde okuduğum için şehir stadyumunda antrenmanlarımı yapıyorum. Okul olmadığı zamanlar evde antrenmanlarımı yapmak zorunda kalıyorum. Antrenmanlarımı hiçbir şekilde aksatmıyorum. Köyde engelli parkuru olmadığı için sandalyeleri getirip, üzerine ağaç bırakıp çalışmalarıma öyle devam ediyorum. Antrenmandan arta kalan zamanımda ise aileme ev ve diğer işlerde yardımcı oluyorum. Benim başarımda ve atletizme devam etmemde en büyük destekçim ailemdir. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"
Kardeşi Derya ile gurur duyduklarını söyleyen abla Elif Kunur, şunları söyledi:
"Derya 8 yıldır sporcu, küçük yaştan beri hep içerisinde bir cevher vardı. Her şeye, her yere koşarak gidip gelirdi. İçerisindeki cevheri 8 yıl önce çıkardı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Ailesi olarak her zaman yanında durduk. İsterim ki çevresindeki bütün kızlar da aynı şekilde devam etsinler. Kızlara imkan verildiği sürece yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kimse kızlarına engel olmasın. Derya hafta içi okulunda, hafta sonu ise eve geliyor. Hafta sonu köye geldiği zaman gerek ev işlerinde olsun, gerek antrenmanları olsun hiçbir şekilde aksatmadan yürütüyor."
Kızlarının başarılarını büyük bir mutlulukla izlediklerini söyleyen PerişanAli Rıza Kunur çifti ise her zaman Derya'nın yanında olacaklarını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli atlet Derya Kunur'dan yakın detay
Kunur'un madalyonlarının bir kısmından detay
Ev bahçesinde sandalye ve sırıklarla parkur oluşturulması
Derya'ya ablası Elif ile annesi Perişan Kunur'un yardım etmesi
Derya'nın annesinin gözetiminde ısınma hareketleri yapması
Derya'nın kendi kurduğu parkurdaki antrenmanı
Antrenman yapan Derya Kunur'a ailesinin ayran ikramı
Milli Atlet Derya Kunur ile röportaj
Derya'nın ablası Elif Kunur ile röportaj
Derya'nın ailesine yardım edip bostandan sebze toplaması
Derya'nın hayvanlara yem vermesi ve sevmesi

MUŞ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:31
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derya, Avrupa Şampiyonası'na köyünde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Derya, Avrupa Şampiyonası'na köyünde hazırlanıyor
Üniversite öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları gezdi
YEREL HABERLER Üniversite öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları ...
Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bulanık'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Muş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Varto’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Hurda malzeme toplayarak ailesini geçindiriyor
YEREL HABERLER Hurda malzeme toplayarak ailesini geçindiriyor
Hasköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri
YEREL HABERLER Hasköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri
Muş’ta PKK’ya ait sığınak ele geçirildi
YEREL HABERLER Muş’ta PKK’ya ait sığınak ele geçirildi
Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi olan sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tuvaleti, havalandırması, drenaj sistemi olan sığınak ...
Emniyet Müdürü Şahin göreve başladı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Şahin göreve başladı
PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Vali Gündüzöz’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Varto’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
YEREL HABERLER Varto’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
Koca yürekli öğrenciler “Çocuk Evleri” sitesinin duvarlarını rengarenk boyadı 63 metre uzunluğundaki duvar, sosyal içerikli resimlerle süslendi Türk bayrağını duvara işleyen öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi
YEREL HABERLER Koca yürekli öğrenciler “Çocuk Evleri” sitesinin ...
Başkan Asya’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X