Cinayet hükümlüsü, 25 yıl sonra sığınakta yakalandı

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MUŞ'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavga nedeniyle 36 yıl hapisle aranan Medeni Sağın, dağda saklandığı sığınakta yakalandı.

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın saklandığı adresi tespit edildii. Bugün sabah saatlerinde merkez Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.





MUŞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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