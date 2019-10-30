Kaymakam Avcı’dan okul ziyareti

Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, beraberindekilerle Haksever Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile Haksever köyüne bir ziyaret etti. Haksever Köyü İlkokulu Müdiresi Büşra Doğan ve okul öğretmenleri tarafından karşılanan Kaymakam Avcı, okulun fiziki durumuna baktıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dinledikten sonra öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Kaymakam Avcı, milli eğitimin bir ekip olduğunu ve bu ekiple 20192020 yılı eğitim öğretimini gerçekleştireceklerini söyledi. Bu eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennilerinde bulunan Kaymakam Kaçmaz, okullarla ilgili olan sorunları çözeceklerini ve okulların başarılarının daha yüksek seviyeye çıkarılması için elinden gelecek çalışmaları yapacağını söyledi.

Beraberindekilerle okul öğrencilerine meyve suyu ve kek dağıtan Kaymakam Ertuğrul Avcı, Okul Müdiresi Büşra Doğan’a Türk bayrağı hediye etti.

MUŞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

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