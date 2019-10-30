25 yıldır firari olan şahıs yakalandı

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Muş’ta 1994 yılında 11 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanması olayıyla ilgili aranan şahıs yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “28 Mayıs 1994 tarihinde Muş’un Sürügüden köyünde meydana gelen silahlı çatışma sonucunda 11 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 25 yıldır aranan, Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kan Gütme Saikiyle Öldürme’ suçundan 36 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucunda 30 Ekim 2019 günü 04.00’da merkeze bağlı Çiçekli köyünde yakalanmıştır” denildi.

MUŞ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

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