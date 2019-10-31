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Muş belediyesi tarafından son iki ayda 40 bin 800 ton asfalt serildi

İHA

Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında son iki ayda kendi imkânları ile 40 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Muş belediyesi tarafından son iki ayda 40 bin 800 ton asfalt serildi

Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında son iki ayda kendi imkânları ile 40 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Çalışma sezonunu yoğun bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kenti her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyor. Muş’un altyapı gibi köklü sorunlarına çözüm üretmek için tüm riskleri göze alan Muş Belediyesi yer altı şebekeleri değişen cadde ve sokakları başlattığı üstyapı çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşturuyor. Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kapsamda son iki ayda 40 bin 800 ton asfalt serildi. Günlük 600700 ton civarında belediyenin kendi plentinde ürettiği asfaltla şehrin birçok mahallesindeki ana ve ara sokaklar modern bir görünüm kazandı.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yıl için belirlemiş olduğumuz plan ve programlar çerçevesinde şehrin birçok bölgesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışma sezonumuzun yoğun verimli bir şekilde geçiriyoruz. Bir yandan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişimini yaparken diğer yandan tahrip olan yeni yolların üstyapısını yapıyoruz. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak ekiplerimiz özverili bir çalışma sergiliyor. Son iki ayda 40 bin 800 ton asfalt üreterek şehrin birçok bölgesini toparladık. Bu üretim yaklaşık bin 274 kamyona tekabül etmekte. Muş Belediyesinin kendi imkanları ile böyle bir çalışmayı yapması başlı başına bir başarıdır” dedi.
Vatandaşlara daha nezih bir ortam oluşturmanın gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, “Kurban bayramı sonrası altyapı değişimi yapılan tüm bölgelerin tespitini yaparak harekete geçtik. Bu kapsamda İstasyon Caddesinin üçüncü tabaka asfaltını yapmaya başladık. Hemen akabinde Hürriyet Mahallesinde kapsamlı bir çalışma yaparak mahallenin hemen hemen tüm yollarını asfalt veya parke yaptık. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon veya Cumhuriyet caddelerine paralel ara yolları büyük bir kısmını yeniledik. Hedefimiz sezon sonuna kadar 50 bin ton kapasitenin üstüne çıkarak kış mevsimi öncesi altyapısı tamamlanan tüm yolları asfaltlamak. Şimdiye kadar başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz bu çalışmayı yine aynı başarı ile sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hizmet sözümüz her zaman geçerlidir. Allah’ın izniyle yapacağımıza dair söz verdiğimiz her konuyu sonuca ulaştırmanın gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.

MUŞ

31 Ekim 2019 Perşembe

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