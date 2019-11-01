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Bulanık'ta köpeğe eziyette 3 belediye çalışanı açığa alındı

DHA

MUŞ'un Bulanık ilçesinde köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine başlatılan idari soruşturmada, belediyede görevli 1 veteriner ile 2 temizlik işçisi açığa alındı. 

MUŞ'un Bulanık ilçesinde köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine başlatılan idari soruşturmada, belediyede görevli 1 veteriner ile 2 temizlik işçisi açığa alındı. 
Bulanık Belediyesi personelinin bir sokak köpeğine eziyet ederken çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Olayın ardından Muş Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından, adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Bulanık Belediye Başkanı HDP'li Adnan Topçu ise yaptığı yazılı açıklamada, ilgili personel ile ilgili idari ve yasal işlemler başlatıldığını duyurdu.
Sosyal paylaşım hesaplarından Bulanık Belediyesi'ne tepkiler devam edince belediye tarafından ikinci bir yazılı açıklamada yapıldı. 1'i veteriner, 2'si temizlik işçisi olmak üzere 3 personelin açığa alındığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sosyal medyaya yansıyan ve bununla beraber belediyemize yöneltilen şikayetlerden dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayın personeller tarafından bize aktarılan süreci, bir vatandaşın şikayeti üzerine, evlerine uyuz olmuş bir köpeğin girdiği bilgisi ile belediyenin veteriner hekimi ve yanındaki personeller ile gittiği ve o esnada bu olayların yaşandığı, köpeğin aşı vurulduktan sonra salıverildiği bilgisidir. Belediye personelleri köpeğin bulunması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek isteriz ki; bu yaşanan olayı asla savunmuyoruz. Parti politikamızda da bu açıkça belirtilmiş, insani olarak bakış açımızda da bu tarz yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve duracağımız bu konuda haberdar olduğumuz andan itibaren gerekeni yaptık ve olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız. Gelişmeleri kamuoyunda paylaşmaya devam edeceğiz."