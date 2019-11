Köpeğe işkence edenler hakkında suç duyurusu

– Muş’ta doğa ve hayvan hakları savunucusu aktivisti Fatih Oğuzhan, Bulanık ilçesinde köpeğe işkence ettiği iddia edilen 3 belediye personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bulanık Belediyesi personellerinin bir köpeğe işkence ettiği yönündeki görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. Muş Doğa ve Hayvan Hakları Savunucusu Aktivisti Fatih Oğuzhan, köpeğe işkence ettiği iddia edilen 3 kişi hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktivist Oğuzhan, “Sorumsuz belediyeler ve sorumsuz çalışanlar, merhamet yoksunu olanlar her daim her canlıya eziyet etmeye, eziyet edenlere göz yummaya çaba gösterirler” dedi.

Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından bir köpeğe işkence edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Muş Cumhuriyet Savcılığına kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Oğuzhan, “Halk eğitim merkezinde zaman zaman bilgisayar usta öğreticiliği görevi yapıyorum. Muşlu, sekiz evladı olan bakım evi olmadan önce bahçesini sokak köpekleri için barınak yapan ve Muş ilinde ilk defa iki katlı evinde sokak köpeklerine kısırlaştırma, aşı bakımı yaptıran, şimdi ise evinin bahçesini kediler için ev yapan doğa ve hayvan hakları savunucusuyum. Akşam çok sayıda telefon ile arayan, sosyal medyadan yazan gönül dostlarım oldu. Videoyu izleyince bir insan bunu yapamaz, sokak köpeğine bu zulmü yapan insan olamaz diye düşündüm. Tepkisiz kalamaz, hukuki olarak harekete geçmek için gerekli dilekçeleri hazırladım. Akabinde gece saatlerinde Valimiz. Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün de sosyal medyadan konu ile açıklamalarını görünce yalnız olmadığımı anladım. Mesai başlangıcında Muş Adliyesine giderek gerekli şikayet dilekçemi, delilleri ile birlikte vererek kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulundum. Asıl düşünmemiz gereken olay şu olması gerekir; bu vahşeti yapan kişiler resmi olarak bu işi üstlenen kişiler, bu kişileri işe alırken hayvan sevgisinin olması, merhametinin olması gerekmekte iken, elini dahi köpeğe vurmayan kişilerin bu şekilde işe alınması, bu tür vahşetlerin ortaya çıkmasına da sebep olmakta” dedi.

Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu’nun açıklamasını üzüntüyle karşıladığını aktaran Oğuzhan, “Bulanık Belediye Başkanının açıklamasını esefle karşılıyorum. Hiçbir canlı bu şekilde yakalanmak için işkence görmeyi hak etmiyor. Her şeyin bir usulü var. Bu bağlamda bu vahşetin olmasına sebep olanları öncelikle yargımıza, sonra da yaradan Allah’a havale ediyorum. Bu şekilde vahşetlerin bir daha ilimizde olmaması için de öncelikle görevli olan belediye başkanlıklarının bu işlerde görev alacak kişileri iyi araştırması ve yakinen işinin başında takip etmesi gerektiğini, il valiliğimizin il hayvan hakları toplantılarında alınan kararların takipçisi olmaları, görevinde aksaklıklar ya da ihlaller yapan kurum ve kuruluşlar hakkında yaptırımlar yapması gerekmektedir. Müftülüğünün hiç olmazsa Cuma hutbelerinde hayvan hakları ve merhamet üzerine vaazlar vermesi gerekiyor. Son olarak bu vahşeti duyduğu an derhal harekete geçip olayın faillerini tespit ettiren ve gerekli işlemleri başlatan Valimiz. Doç. Dr. İlker Gündüzöz’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

