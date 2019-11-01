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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köpeğe işkence eden 3 kişi açığa alındı

İHA

Muş’un Bulanık Belediyesinde görevli personellerin bir köpeğe işkence ettiği yönündeki iddiaların ardından 3 personelin açığa alındığı bildirildi.
Konuyla ilgili Bulanık Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olay ve bununla beraber Bulanık Belediyesine yöneltilen şikayetlerden dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi. Bir vatandaşın, uyuz bir köpeğin eve girdiği yönündeki şikayeti üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Olayın personeller tarafından bize aktarılan süreci bir vatandaşın şikayeti üzerine, evlerine uyuz olmuş bir köpeğin girdiği bilgisi ile belediyenin veteriner hekimi ve yanındaki personellerle gittiği ve o esnada bu olayların yaşandığı, köpeğin aşı vurulduktan sonra salıverildiği bilgisidir. Belediye personelleri köpeğin bulunması için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek isteriz ki bu yaşanan olayı asla savunmuyoruz, parti politikamızda da bu açıkça belirtilmiş, insani olarak bakış açımızda da bu tarz yaklaşımları asla kabul etmiyoruz” denildi.

“3 personelimiz açığa alınmışlardır”
Konu üzerinde hassasiyetle durulduğu ve 3 personelin açığa alındığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
“Üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve duracağımız bu konuda haberdar olduğumuz andan itibaren gerekeni yaptık ve olaya dahil olan 3 personele belediyemizce soruşturma açılmış ve görevlerinden açığa alınmışlardır. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması adına elimizden geleni yapacağımızı tüm kamuoyuna belirtmek isteriz. İdari sürecin takibi ve sonuçlandırılması için işin takibinde kalacağız. Gelişmeleri kamuoyunda paylaşmaya devam edeceğiz.”

MUŞ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:10
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:40
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