İşkence yapıldığı öne sürülen köpek bulundu

Muş’un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin bir köpeğe işkence ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında yapılan çalışmalarla köpek bulunarak koruma altına alındı.



Muş’un Bulanık ilçesinde Belediyede görevli 3 personelin bir köpeğe işkence ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında bulunan köpek koruma altına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, iki gündür bir sokak hayvanının sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında konu olduğunu belirterek, “Haberlerle ilgili gün içerisinde birkaç kez açıklamalarda bulunduk. Biz daha önceden de söyledik; bu olayı tasvip etmediğimizi, kınadığımızı. Hayvan haklarına saygılı olduğumuzu, yaşama haklarına saygılı olduğumuzu, partimizin bu konuda ilkesel yaklaşımının olduğunu ve bu ilkesel yaklaşım bizim için de geçerli olduğunu, bizim de bütün canlılara bu şekilde yaklaştığımızı söyledik. Bizim için sosyal medyada çok ciddi paylaşımlar yapıldı. Linç edilmeye çalışıldık. Biz kesinlikle bu konuyu tasvip etmediğimizi belirttik. Buna rağmen halen saldırılar devam etmektedir" diye konuştu.



Başkan Topçu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Belediyenin çalışmaları sonucunda hasta köpek bulundu. Şu anda tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Belediyemiz kesinlikle bu olayın üzerinde duracaktır. Bu işle ilgisi olan kişiler açığa alınmış ve haklarında yasal işlemler başlatılmıştır. Bunun da takipçisi olacağız. Bir daha bu olayların gelişmemesi için gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili ilçemizde tarım müdürlüğüyle bir çalışma yürüterek, bu soruna bir çözüm getirmeyi düşünüyoruz. Biz hayvan düşmanı değiliz. Kesinlikle yapılan bu yaklaşımı kınıyoruz. Bunu da belirmiştik. Ancak sosyal medya hesaplarında dolaşan haberler bizi cidden üzmüştür. Bu hayvanın da durumu bizi üzdü. Biz bu konuda gerekli hassasiyetimizi gösterdik. Bütün belediyenin personeli iki gündür arama çabası içerisindeydi. Bu hayvan bulundu, tedavi edilmek üzere koruma altına alınmıştır."

MUŞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:22

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.