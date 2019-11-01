Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal Muş’ta

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Muş’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sabah saatlerinde Muş'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Sultan Alparslan Havalimanı'nda Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Eşref Yektaş, Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal, Gençlik Kolları Başkanı Ertan Şimşek tarafından karşılandı. Aydal ilk olarak esnaf ziyareti yaparak partileri hakkında bilgi verdi.

İl yönetimiyle yaptığı esnaf ziyaretinin ardından partililerle bir araya gelen Aydal, 17 Kasım’da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın da katılacağı ve Ankara’da gerçekleşecek büyük kongre için bilgilendirme toplantısı yaptı.

MUŞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:10

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