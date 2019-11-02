Varto’nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü

Muş’un Varto ilçesindeki Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yılın ilk karı düştü.
İlçede akşamdan beri etkili olan yağmur, sabaha karşı Bingöl ve Şerafettin Dağlarının yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bahar havasının yaşandığı ilçede, yüksek kesimlerinde yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Bu gün ise, yağmur yağışı yerini soğuk ve güneşli bir havaya bıraktı.
MUŞ
02 Kasım 2019 Cumartesi
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