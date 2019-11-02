Muş’ta yüksek kesimler beyaz büründü

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Muş’ta dün gece etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Muş’ta özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı 2 bin 500 rakımda bulunan Üçevler Grup Köy yolunu kullanan sürücüler, yolun karla kaplı olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı bölgede, soğuk hava kent merkezini de olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Köyden şehir merkezine gitmeye çalışan vatandaş Kasım Avcı, “Bayağı kar yağmış durumda. Kar biraz daha fazla yağarsa yol belki geçici olarak ulaşıma kapanabilir. Burada rakım 3 bin metreyi bulabiliyor. Hava çok soğuk.” dedi.

MUŞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

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