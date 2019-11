Malazgirt’te üniversite öğrencilerine bankacılık eğitim semineri verildi

Muş’un Malazgirt ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik bankacılık eğitim semineri verildi.

Malazgirt Gönül Elçileri Topluğu tarafından organize edilen ‘Şener Babuşçu ile Bankacılık Eğitim Semineri’ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve banka sınavlarına hazırlık kitapları yazarı Şener Babuşçu tarafından verildi. Malazgirt gönül elçilerinden olan ve birçok etkinliği organize eden Halil İbrahim Öğreten, Malazgirt ilçesinde böyle faydalı bir organizasyona imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Öğreten, ”Bugünkü organizasyonumuzun amacı üniversitede okuyan arkadaşlarımıza eğitimleri açısından biraz daha aktifleşmesi ve biraz daha gelişmesi için eğitimlerine katkı sağlaması açısından bir programı düzenledik. Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bizler gönül elçileri olarak Malazgirt için birçok proje düşünüyoruz. Bu projelerimizin içinde eğitimden konser etkinliklerine kadar her şey yapmayı düşünüyoruz. Tek temennimiz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eğitimden kültür etkinliklerine kadar her organizasyonu burada düzenlemek. İlçe kaymakamız ve belediye başkanımız bu tür organizasyonlara çok önem veriyorlar. Kaymakamımız Emre Yalçın ve Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkenin en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Şener Babuşçu, şu an resmi rakamlara göre bir milyon üniversite mezunu işsiz olduğunu söyledi. Babuşçu: “Bu bir milyonluk işsiz ordusunun yaklaşık dört yüz binlik kısmını iktisadi ve idari bilimler mezunları oluşturuyor. Tabi ki bankalar sadece iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarını almıyorlar. Her kesimden bankalara başvuran oluyor. Hal böyle olunca bu bir milyon kişi sizin rakibiniz konumunda bulunuyor. Bankalara başvuruda bulunan insan sayısı oldukça fazlayken alım sayıları ise başvuruya oranla çok az. Ama şu bir gerçek ki kariyer planlamanızı ciddi bir şekilde yaparsanız mezun olduktan üç ay sonra bankacı olabilirsiniz” dedi.

Özellikle bankacı olmak isteyen mezun adaylarının SPK sınavlarına hazırlanması gerektiğinin altını çizen Babuşçu, lisanslama belgelerine sahip olunmadan bankalarda ve çoğu finansal kuruluşlarda iş bulmak imkanının zor olacağına değindi.

Eğitimin ikinci bölümünde banka sınavları ve sınavlarda çıkmış sorularla ilgili bilgiler veren Şener Babuşçu, katılımcılara bankacılık mesleğine yönelik kişilik testi uyguladı. Programın son bölümünde cv hazırlama tekniklerinden söz eden Babuşçu mülakatlarda soru teknikleri ve davranış şekilleri ile ilgili ipuçlarına da yer verdi.

Öğrencilere iki adet SPK kitabı hediye edilen program, katılım sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.

