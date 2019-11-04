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700 kilometre pedal çevirerek 5 bin öğrenciye kitap ulaştırdılar

İHA

Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından 'Pedalları İyiliğe Çevir' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında bisikletleriyle 700 kilometrelik yol kat eden bisikletçiler, 2 bin civarında kitabı 5 bin öğrenciye ulaştırdı.

700 kilometre pedal çevirerek 5 bin öğrenciye kitap ulaştırdılar

Muş Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri tarafından 'Pedalları İyiliğe Çevir’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında bisikletleriyle 700 kilometrelik yol kat eden bisikletçiler, 2 bin civarında kitabı 5 bin öğrenciye ulaştırdı.
Kent merkezinden kitapları çantalarına yükleyen üyeler, 8 kilometre pedal çevirerek Soğucak İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere ulaştırdı. Köy okuluna ulaşan üyeler, beraberinde getirdikleri kitapları öğretmenler eşliğinde öğrencilere dağıttı. Türkiye ve yurtdışından gelen kitapları bisikletleri ile köy okullarına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muş Bisiklet Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Sezigen, derneğe gönderilen kitapları bisikletleriyle 13 köy okuluna ulaştırdıklarını söyledi.
Amaçlarının hem bisiklet farkındalığını artırmak hem de köy okullarındaki çocukları kitapla buluşturmak olduğunu ifade eden Sezigen, “Kitaplarımız Türkiye genelinden, hatta dünyanın birkaç yerinden geliyor. Duyurularımızı yaptık ve köy okullarımıza kitap götüreceğiz dedik. Türkiye’nin her yerinden bizlere kitaplar geldi ve bir havuzda birikti. Bir elemeye tabi tutuktan sonra kitaplarımızı sırtımızı alarak, bisikletlerimize binmek suretiyle köylerimizi dolaştık. Zaten ulaşımda bisikleti kullanıyoruz” dedi.

“700 kilometre pedal çevirerek 5 bin öğrenciye ulaştık”
700 kilometre pedal çevirerek öğrencilere kitap ulaştırdıklarını kaydeden Sezigen, “Bugüne kadar toplamda bisikletle 700 kilometre pedallamış bulunuyoruz. Şu ana kadar 2 bin kitap dağıttık ve takribi olarak 5 bin öğrenciye ulaştık. Burada genel amaç, ideal bir toplumu oluşturmak için ideal nesillerle birlikte yola çıkmak. Çocuklarımız kitapları okuyup hem kendilerini geliştirsinler hem uzmanlaşsınlar hem düşünme kabiliyetleri artsın. Bu şekilde hem kendilerine hem ailelerine hem de bulundukları topluma ve ülkemize faydaları olmasını sağlamak için istekle bu işi yapıyoruz. İlk ve ortaokul düzeyinde hikaye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ediyoruz” diye konuştu.
Soğucak Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrenci Nevzat Koç ise, “Bu gün Muş Bisiklet Derneği bize çeşitli kitaplar dağıttılar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Dağıtıkları kitapların bizim için çok faydalı, çünkü düşüncemizi geliştirir, kişiliğimizi geliştirir, hayallerimizi geliştirir, ufkumuzu açar, bizim iyi bir meslek sahibi olmamızı sağlar” dedi.

MUŞ

04 Kasım 2019 Pazartesi

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