Yavru Akbaba koruma altına alındı

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Muş’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba tarafından koruma altına alındı.

Muş’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba, Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan ve 3 gün süreyle Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün misafiri olan yavru Mısır Akbaba’sı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayati Koruma ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne nakledildi.

MUŞ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

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