Yavru Akbaba koruma altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yavru Akbaba koruma altına alındı

İHA

Muş'ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba tarafından koruma altına alındı.

Yavru Akbaba koruma altına alındı

Muş’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba tarafından koruma altına alındı.
Muş’ta duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru Akbaba, Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan ve 3 gün süreyle Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün misafiri olan yavru Mısır Akbaba’sı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayati Koruma ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne nakledildi.

MUŞ

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:36
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

700 kilometre pedal çevirerek 5 bin öğrenciye kitap ulaştırdılar
YEREL HABERLER 700 kilometre pedal çevirerek 5 bin öğrenciye kitap ...
(Özel) Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi Sonbaharın kartpostallık manzaraları fotoğraflandı
YEREL HABERLER (Özel) Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
Malazgirt’te üniversite öğrencilerine bankacılık eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Malazgirt’te üniversite öğrencilerine bankacılık ...
Muş’ta yüksek kesimler beyaz büründü
YEREL HABERLER Muş’ta yüksek kesimler beyaz büründü
Varto’nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Varto’nun yüksek dağlarına yılın ilk karı düştü
Muş’ta terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Muş’ta terör örgütüne ait 3 sığınak imha edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X