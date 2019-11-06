Muş’ta kaçak avcılara rekor ceza Ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye toplam 9 bin 594 TL ceza kesildi

Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesti.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım 2019 tarihinde Bulanık ilçesi Alisler Mevkiinde merkez av komisyonunca ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, 7 yabani ördek ve 4 tüfekle birlikte yakalandı. Şahısların vurmuş olduğu 7 ördek ve 4 tüfek muhafaza altına alınırken, Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesirken, kişiler ise avdan men edildi.

Yetkililer, kaçak avlanmamak için avcılık kursuna katılıp, kursu başarı ile bitirenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden belgelerini alabileceklerini belirttiler.

MUŞ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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