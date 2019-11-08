Malazgirt’te kaçak sigara operasyonu

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Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve kararıyla Malazgirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri kamyoneti ilçe merkezinde durdurdu. Kamyonetin içinde yapılan aramalar sonucunda zulanmış 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olayda 3 şahıs gözaltına alındı.

MUŞ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:15

YATSI 18:33

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