Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, lise öğrencileri tarafından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına çizlen "Polislerimiz" konulu resim çalışmasını inceledi.
Vali Doç.Dr.İlker Gündüzöz, beraberinde Gündüzöz’e İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile birlikte Muş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından il merkezinde bulunan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına yapılan "Polislerimiz" konulu resim çalışmasını yerinde inceledi.
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, daha sonra Köşk Köyü 2 Nolu Şehit Piyade Er Mehmet Kanşıray Güvenlik Korucu Noktasında incelemelerde bulunarak yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.
MUŞ
09 Kasım 2019 Cumartesi
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