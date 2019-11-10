Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni

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– Muş’un Bulanık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Bulanık Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda anma programı düzenledi. Bulanık İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı İrem Cantürk, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

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