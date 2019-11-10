Varto’da Atatürk'ü anma töreni

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– Muş’un Varto ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Sabah saatlerinde Hükümet Konağı önünde başlayan 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerine Kaymakam Ertuğrul Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, anma törenlerine Varto Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunarak, oratoryo ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

MUŞ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:43

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:13

YATSI 18:32

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