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Varto’da 2 bin fidan dikildi

İHA

Muş’un Varto ilçesinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde fidan dikimi yapıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, katılımcılar 2 bin fidanı toprakla buluşturdu. Burada açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “Türkiye’nin her yerinde şu an bu etkinlik yapılıyor. Ülkemiz daha yeşil, daha güzel bir yer olacak. Bunu organize eden Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarla şu an fidan dikiyoruz. Teşekkür ederim” dedi.
Tarım ve Orman Müdiresi Meryem Dümen ise, bugün Türkiye geneli fidan dikimi yapıldığını belirterek, “Bize gelen 2 bin adet fidanımızı toprakla buluşturmak için Güzelkent köyümüzde bir etkinlik gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” diye konuştu.
Etkinliğe Kaymakam Ertuğrul Avcı, Jandarma Komutanı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdiresi Meryem Dümen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kurum amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MUŞ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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  • İKİNDİ 14:47
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