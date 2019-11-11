Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi

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Muş, Diyarbakır ve Bingöl’de PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan 'Kıran5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait 17 sığınak ve 1 depo imha edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 79 Kasım tarihleri arasında icra edilen Kıran5 Operasyonu'nda Muş bölgesinde tespit edilen 17 adet sığınak ve 1 deponun imha edildiği belirtildi. Sığınak ve depoda toprağa gömülü 23 adet jelikan bidon içerisinde 250 kilogram amonyum nitrat, 130 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet çift göz gece görüş dürbünü, 2 adet Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet EYP yapımı için gübre öğütme makinesi, 5 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 12 adet tüp, 1 adet patlamamış mühimmat, 1 adet 0,9 kw jeneratör, 4 adet akü, 395 adet çeşitli ebatlarda pil, 1 adet rüzgâr ölçme cihazı, 15 adet şemsiye, 280 metre kablo, 1 adet hücum yeleği, 80 litre silah bakım yağı, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 9 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 1 adet keskin nişancı kıyafeti, 22 takım leşker kıyafeti, 36 adet örgütsel doküman, 1 adet cep telefonu, 709 adet diğer muhtelif yaşamgiyim malzemesi, 60 çift muhtelif marka ayakkabı, 170 adet kadın iç giyim malzemesi, 110 metre naylon branda, 40 metre çelik tel, 427 paketampul antibiyotik ilaç, 91 paketampul ağrı kesici ilaç, 196 adet tıbbi malzeme (diş çekimiameliyat), 25 kilogram tütün, 917 kilogram muhtelif gıda malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

MUŞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:20

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