Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Muş’un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Avcı, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Şahin ile Çaylar köyündeki Çaylar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Tuncay Çınar tarafından karşılandı. Başçavuş Çınar’dan bilgi alan Çetin, karakol binasının fiziki yapısını inceledi. Askerlerle de bir araya gelerek sohbet eden Avcı, daha sonra buradan ayrıldı.

MUŞ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:21

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