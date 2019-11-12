Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ uyarısı

İHA

Muş Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2019 Cumartesi günü olduğunu hatırlattı.

Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ uyarısı

Muş Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2019 Cumartesi günü olduğunu hatırlattı.
Muş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek, mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2019 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.
Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, kasım ayı sonu itibariyle sona erdiği ifade edilen açıklamada, “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2019 tarihinde yapıldı. Verginin 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı itibariyle başladı. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2018 gününe kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.mus.bel.tr sitemizin EBelediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Aynı şekilde mükelleflerimiz, Halk Bankasına online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz” denildi.

MUŞ

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret
Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi
YEREL HABERLER Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait ...
Kıran-5 Operasyonunda 17 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Kıran-5 Operasyonunda 17 sığınak imha edildi
Muş’ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
Varto’da 2 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Varto’da 2 bin fidan dikildi
Malazgirt’te 1071 fidan dikildi
YEREL HABERLER Malazgirt’te 1071 fidan dikildi
Bulanık'ta fidan dikimi
YEREL HABERLER Bulanık'ta fidan dikimi
Muş’ta 80 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Muş’ta 80 bin fidan toprakla buluştu
Aydın: “Muş’ta 32 bin dekar tarım arazisi sulandı”
YEREL HABERLER Aydın: “Muş’ta 32 bin dekar tarım arazisi sulandı”
Malazgirt’te Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Malazgirt’te Atatürk’ü anma töreni
Varto’da Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Varto’da Atatürk'ü anma töreni
Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni
Muş’ta Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Muş’ta Atatürk’ü anma töreni
Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu