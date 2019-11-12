İlkokulu yırtık lastikle okuyan iş adamından öğrencilere bot ve mont desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlkokulu yırtık lastikle okuyan iş adamından öğrencilere bot ve mont desteği

İHA

Bursa'da yaşayan Muşlu iş adamı Behçet Ongur, öğretmen Cesur Mutlu tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın" sloganıyla 450 öğrenciye bot ve mont desteğinde bulundu. İş adamı Ongur, "Ben ilkokulda lastik ayakkabı giyiyordum ve lastiğim yırtıktı. Ben de bu sıralarda okul okudum. Ben de çok üşüdüm" diye konuştu.

İlkokulu yırtık lastikle okuyan iş adamından öğrencilere bot ve mont desteği

Bursa’da yaşayan Muşlu iş adamı Behçet Ongur, öğretmen Cesur Mutlu tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın” sloganıyla 450 öğrenciye bot ve mont desteğinde bulundu. İş adamı Ongur, "Ben ilkokulda lastik ayakkabı giyiyordum ve lastiğim yırtıktı. Ben de bu sıralarda okul okudum. Ben de çok üşüdüm” diye konuştu.
Muş’taki Prof. Dr. Vahit Özmen İlk ve Ortaokulunda görev yapan Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu, kış aylarının çetin geçtiği kentte sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklar için “Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın” sloganıyla başlattığı çalışmalarla ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdi. Merkeze bağlı Sungu beldesi ve Yoncalıöz köyünde eğitim gören 450 öğrenciye Muşlu iş adamı Behçet Ongur’un katkılarıyla 450 bot ve mont dağıtıldı.
2 yıldan beri Muş’ta görev yaptığını ifade eden öğretmen ve Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu, çocuklar için neler yapabileceğini düşünerek çalışma başlattığını söyledi. Çocukların hayatlarına dokunabilmek için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Mutlu, “Bu bölge çok soğuk bir bölge. Bu sene hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Üşüyen Hiçbir Çocuğumuz Kalmasın’ sloganıyla yola çıktık. Çok sağ olsun Bursa Ongur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Ongur Bey'le iletişime geçtik. Kendisi de hem bu köyde doğdu hem bu köyü çok iyi biliyor. Burada 200 öğrencimize hem bot hem de mont desteğinde bulundu. Artık çocuklarımız onun sayesinde bu kışı daha iyi geçirecekler. Elleri donmayacak. Yüzlerindeki tebessüm olduğu için şahsım adına kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra 250’ye yakın yine bot ve mont hediyesinde bulundu” dedi.
Yıllardır tekstil işi ile uğraştığını hatırlatan Muşlu iş adamı Behçet Ongur ise kendisinin de Yoncalıöz köyünde dünyaya geldiğini ve zor şartlar altında eğitim gördüğünü söyledi. Vatanına, milletine ve çocuklara nasıl yardımcı olabileceğini sürekli düşündüğünü ifade eden Ongur, “Şu anda çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve çok duyguluyum. Eski günlerim aklıma geldi. Bundan sonra da çocuklar için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. İlk defa 450 öğrenciyi bugün giydirdik. Ama hedefimiz bin 5002 bine yakın çocuğu giydirmek. Ben ilkokulda lastik ayakkabı giyiyordum ve lastiğim yırtıktı. Bizim hiçbir imkanımız yoktu. Biz 4 kardeşiz ve o dönemde bir kalemi dörde bölüyorduk. Bir yandan koyunların önüne gidiyor bir yandan da okula geliyorduk. Fakir bir şekilde okul okuduk. Bu çocukların da burada ne şekilde üşüyebileceklerini çok iyi biliyorum. Ben de bu sıralarda okul okudum. Ben de çok üşüdüm” diye konuştu.

MUŞ

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ uyarısı
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ ...
Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret
Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi
YEREL HABERLER Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait ...
Kıran-5 Operasyonunda 17 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Kıran-5 Operasyonunda 17 sığınak imha edildi
Muş’ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
Varto’da 2 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Varto’da 2 bin fidan dikildi
Malazgirt’te 1071 fidan dikildi
YEREL HABERLER Malazgirt’te 1071 fidan dikildi
Bulanık'ta fidan dikimi
YEREL HABERLER Bulanık'ta fidan dikimi
Muş’ta 80 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Muş’ta 80 bin fidan toprakla buluştu
Aydın: “Muş’ta 32 bin dekar tarım arazisi sulandı”
YEREL HABERLER Aydın: “Muş’ta 32 bin dekar tarım arazisi sulandı”
Malazgirt’te Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Malazgirt’te Atatürk’ü anma töreni
Varto’da Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Varto’da Atatürk'ü anma töreni
Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni
Muş’ta Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Muş’ta Atatürk’ü anma töreni
Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu